Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП в Удмуртии пострадали шесть человек 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
6 человек пострадали в ДТП в Удмуртии
Фото: РИА Новости
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ижевск — Воткинск в Удмуртии, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД МВД республики.
"22 июля 2020 года около 14:00 (13:00 мск) на 2-м км автомобильной дороги Ижевск — Воткинск произошло столкновение двух автомобилей Renault Sandero и Lada Xray. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести", — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь со стороны Ижевска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray.
Видео дня. В трех округах Москвы введут новые правила проезда грузовиков
ТАСС: последние новости
Причиной ДТП в Москве, где пострадали два человека, стал выезд машины на красный свет Причиной ДТП в Москве, где пострадали два человека, стал выезд машины на красный свет Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова Дело Ефремова поступило в суд Дело Ефремова поступило в суд
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Lada , Renault Sandero , Renault , Lada XRAY , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Toyota представила новый логотип для Европы и России
Toyota представила новый логотип для Европы и России
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение