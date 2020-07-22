В результате столкновения двух автомобилей в районе станции метро Люблино травмы получили два пешехода, сообщает ТАСС. Одну из машин от удара вынесло на тротуар.
Инцидент произошёл около полудня на Краснодарской улице у дома No20/1. По данным столичного управления ГИБДД, столкнулись автомобили Volkswagen и Nissan. На видеозаписи с уличных камер наблюдения, которая была опубликована в Telegram-канале московского транспортного департамента, видно, как в бок проезжающей перекресток иномарке на большой скорости врезается другая машина. От удара авто лихача выносит на тротуар, где стоят пешеходы.
Автоинспекторы уточнили, что в результате пострадали две женщины: пешеход 1948 года рождения и пассажирка Nissan 1961 года рождения. Обе были госпитализированы. По данным столичного департамента транспорта, пострадали три человека. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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