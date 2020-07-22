Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве машина после ДТП задавила пешеходов 

Павел Тиунов и ещё 10 3 часа назад
В результате столкновения двух автомобилей в районе станции метро Люблино травмы получили два пешехода, сообщает ТАСС. Одну из машин от удара вынесло на тротуар.
Инцидент произошёл около полудня на Краснодарской улице у дома No20/1. По данным столичного управления ГИБДД, столкнулись автомобили Volkswagen и Nissan. На видеозаписи с уличных камер наблюдения, которая была опубликована в Telegram-канале московского транспортного департамента, видно, как в бок проезжающей перекресток иномарке на большой скорости врезается другая машина. От удара авто лихача выносит на тротуар, где стоят пешеходы.
Автоинспекторы уточнили, что в результате пострадали две женщины: пешеход 1948 года рождения и пассажирка Nissan 1961 года рождения. Обе были госпитализированы. По данным столичного департамента транспорта, пострадали три человека. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в суд поступило дело Михаила Ефремова, который в июне, сев за руль в нетрезвом состоянии, спровоцировал смертельное ДТП.
Комментарии 9
ДТП , Видео , Nissan , Volkswagen , Михаил Ефремов , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Водитель намеренно утопил автобус с людьми
Водитель намеренно утопил автобус с людьми
Налоговый вычет при покупке и продаже автомобиля
Налоговый вычет при покупке и продаже автомобиля
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение