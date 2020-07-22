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Посадившая Кокорина и Мамаева судья занялась Ефремовым 

Вероника Полынина и ещё 15 1 час назад
Дело Михаила Ефремова будет рассматривать судья, посадившая полковника Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Дело рассмотрит судья Елена Абрамова. О дате рассмотрения станет известно позднее», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пресненского суда Лелы Кокая.
В 2019 году Елена Абрамова выносила приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки. В том же году она приговорила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к тюремным срокам за резонансную драку в центре Москвы. Также судья принимала решение об аресте активиста Константина Котова за участие в несанкционированных митингах.
Как сообщал «Рамблер», ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Ефремова. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
Комментарии 4
ДТП , Видео , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Дмитрий Захарченко , Константин Котов , Елена Абрамова , Александр Кокорин , МВД , ИТАР-ТАСС
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