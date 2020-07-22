Посадившая Кокорина и Мамаева судья занялась Ефремовым 

«Дело рассмотрит судья Елена Абрамова . О дате рассмотрения станет известно позднее», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пресненского суда Лелы Кокая.

В 2019 году Елена Абрамова выносила приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки. В том же году она приговорила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к тюремным срокам за резонансную драку в центре Москвы. Также судья принимала решение об аресте активиста Константина Котова за участие в несанкционированных митингах.

Как сообщал «Рамблер», ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Ефремова. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.