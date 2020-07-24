Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье 

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Погибшие и пострадавший в момент аварии находились в салоне легкового автомобиля.

В Подмосковье на территории Раменского городского округа столкнулись легковой и грузовой автомобили. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального отделения МВД РФ

Сообщается, что у грузовика, ставшего участником попутного столкновения, был полуприцеп.

В результате ДТП погибли два человека и еще один пострадал. Все они находились в легковой машине.