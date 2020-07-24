Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье 

Погибшие и пострадавший в момент аварии находились в салоне легкового автомобиля.
В Подмосковье на территории Раменского городского округа столкнулись легковой и грузовой автомобили. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального отделения МВД РФ.
Сообщается, что у грузовика, ставшего участником попутного столкновения, был полуприцеп.
В результате ДТП погибли два человека и еще один пострадал. Все они находились в легковой машине.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Подробные обстоятельства аварии выясняются.