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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Погибшие и пострадавший в момент аварии находились в салоне легкового автомобиля.
В Подмосковье на территории Раменского городского округа столкнулись легковой и грузовой автомобили. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального отделения МВД РФ.
Сообщается, что у грузовика, ставшего участником попутного столкновения, был полуприцеп.
В результате ДТП погибли два человека и еще один пострадал. Все они находились в легковой машине.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Подробные обстоятельства аварии выясняются.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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