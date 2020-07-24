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Машину разорвало на две части в смертельном ДТП под Челябинском 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Смертельное ДТП: машину разорвало на части
Фото: depositphotos.com
Авария со смертельным исходом произошла в Челябинской области на восьмом километре трассы Миасс-Чебаркуль, когда водитель легковушки не справился с управлением из-за дождя, сообщает портал kp.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По информации инспекторов, около 18.10 по местному времени водитель Honda из-за дождливой погоды не смог удержать автомобиль в полосе, и машину вынесло на встречку, где в это время на большой скорости проезжал Chevrolet. В результате удара Honda оказалась разорвана пополам.
"В результате аварии 29-летний водитель автомобиля "Хонда Цивик" скончался до прибытия скорой помощи", — заявили в управлении.
Отмечается, что второй водитель также получил травмы и был госпитализирован.
В настоящее время специалисты пытаются установить точную причину аварии.
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ДТП , Chevrolet , Honda , ГИБДД , Комсомольская правда
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