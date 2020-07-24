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Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
В Алтайском крае пожарная машина влетела в проезжающий на переезде поезд. Момент аварии и ее последствия попали на видео, ролик публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что пожарная машина протаранила поезд на полной скорости. Ограждение не смогло ее остановить — машина просто проехала по нему. В результате произошедшего пострадали трое пассажиров, водитель пожарной машины погиб.
Ранее жители города Мурино Ленинградской области толпой сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео. На кадрах видно, как пожарная машина тщетно пытается проехать к горящей многоэтажке. Дорогу преграждает оставленная черная иномарка. Жители окрестных домов толпой подбегают к машине и раскачивают ее. Через минуту россияне скоординировали свои действия и сдвинули легковушку, освободив дорогу пожарным.
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