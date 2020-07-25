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Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО 

РИА Новости 2 часа назад
Найден новый способ не платить водителям по ОСАГО
Фото: РИА Новости
Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забудет предупредить об этом своего страховщика. Об этом в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали газете "Известия".
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты. Такая мера действует с 1 марта по 30 сентября этого года.
В РСА отметили, что после завершения этого срока владельцу авто потребуется пройти очередное ТО и представить страховщику подтверждение о прохождении, чтобы избежать проблем из-за разночтений разных норм законодательства.
При этом собеседник издания заявил, что страховщики и сами не знают, каким именно образом это надо сделать. В частности, заявил заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов, нет информации о том, как именно водителю следует представить диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре в свою страховую компанию. Также Ефремов признал, что не уверен насчет достаточности информирования страховщиков через Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).
"Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет — непонятно", — сказал он.
В "Росгосстрахе" заявили газете, что к водителям будут применять санкции после пандемии, если они не известят своего страховщика о прохождении ТО, однако также не смогли уточнить, каким образом информировать об этом.
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Комментарии 1
ДТП , Сергей Ефремов , Росгосстрах , газета "Известия"
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