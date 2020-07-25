Найден новый способ не платить водителям по ОСАГО

Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забудет предупредить об этом своего страховщика. Об этом в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали газете "Известия".

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты. Такая мера действует с 1 марта по 30 сентября этого года.

В РСА отметили, что после завершения этого срока владельцу авто потребуется пройти очередное ТО и представить страховщику подтверждение о прохождении, чтобы избежать проблем из-за разночтений разных норм законодательства.

При этом собеседник издания заявил, что страховщики и сами не знают, каким именно образом это надо сделать. В частности, заявил заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов , нет информации о том, как именно водителю следует представить диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре в свою страховую компанию. Также Ефремов признал, что не уверен насчет достаточности информирования страховщиков через Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).

"Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет — непонятно", — сказал он.