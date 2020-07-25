«Пункт назначения»: лом влетел в лобовое легковушки

Никто не пострадал в результате опасного происшествия на трассе Челябинск-Екатеринбург. В лобовое стекло легковушки на дороге влетел лом.

Молодой человек по имени Никита разыскивает в соцсетях свидетелей произошедшего с ним на трассе. По словам водителя, примерно на середине трассы в стекло его автомобиля воткнулся лом, упавший с двигавшейся по встречной полосе грузовика.

Водитель свою вину отрицает, возможно у кого-нибудь был запечатлён момент на регистратор, всё произошло в 19:00 24 июля, — сообщил Никита.

Пользователи соцсети отметили, что жизнь водителя спасло то, что у него праворульная машина марки Subaru , ведь лом воткнулся с левой стороны. Многие поздравили молодого человека со вторым днём рождения и сравнили инцидент со сценой из первой части кинофраншизы «Пункт назначения», в которой в лобовое стекло машины героя влетело бревно, упавшее с движущегося впереди грузовика.

Как писал NEWS.ru ранее, житель Калининградской области требовал с владельца сбитой им коровы 350 тысяч рублей на ремонт своей машины. Мужчине было отказано в компенсации.