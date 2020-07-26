Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внедорожник съехал в кювет в Новой Москве 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Внедорожник съехал в кювет в Новой Москве
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в ДТП в Кленовское в Новой Москве, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте столичной ГИБДД.
"Примерно в 23:15 (в субботу) в деревне Кленовское, поселение Починки в Новой Москве водитель автомобиля Range Rover не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. В ДТП погибли два человека", — говорится в сообщении.
Уточняется, что жертвами аварии стала сама водитель и ее пассажир. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативна группа.
ТАСС: последние новости
В Алтайском крае столкнулись поезд и пожарная машина В Алтайском крае столкнулись поезд и пожарная машина Суд по делу Ефремова начнется 29 июля Суд по делу Ефремова начнется 29 июля СМИ: восемь человек пострадали в ДТП в Боготе СМИ: восемь человек пострадали в ДТП в Боготе
ДТП , Rover , Land Rover , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водитель такси в центре Москвы избил клиента и скрылся
Водитель такси в центре Москвы избил клиента и скрылся
«Взглянул на экран»: Мясников назвал «убийц» за рулем
«Взглянул на экран»: Мясников назвал «убийц» за рулем
Названы способы защитить авто от угона
Названы способы защитить авто от угона
Специалисты раскрыли, как отличить битое авто при покупке
Специалисты раскрыли, как отличить битое авто при покупке
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение