Можно ли привлечь работников ГИБДД к ответственности за нарушение 

Сотрудники ГИБДД могут также превышать скоростные режимы, парковаться в неположенных местах и т.д. У многих автомобилистов при этом возникает вопрос, можно ли привлекать их к ответственности за подобные нарушения.

По заявлению специалистов, работники таких органов за нарушения ПДД и совершения различных административных правонарушений, несут ответственность, как и простые водители.

В свою очередь в ряде случаев, если имеется служебная необходимость, сотрудник Госавтоинспекции может отступить от существующих требований ПДД. Однако в этом случае на патрульном транспортном средстве требуется выключить специальный проблесковый маячок. Для получения преимущества перед прочими участниками дорожного движения следует также воспользоваться звуковым сигналом.

Если нарушения сотрудниками ГИБДД осуществляются без проблесковых маячков либо имеются подозрения, что для этого не было служебной необходимости, в отношении таких лиц могут возбудить дела, подразумевающие административные правонарушения.