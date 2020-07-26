«Сбили машиной и пинали ногами»: под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью

Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй, и подверглись нападению.
Как сообщает РЕН ТВ, семья отказалась платить за проход к озеру, ссылаясь на правила кемпинга. После этого сотрудники устроили драку.
«На автомобиле сбили отца, потом пинали его ногами. Мама достала телефон, чтобы начать снимать это на камеру. Но этот мужик увидел это и с разбега ударил маму в лицо. У нее диагностировали перелом носа», — рассказала пострадавшая девушка.
Пострадавшие написали заявление в полицию. Начата проверка.