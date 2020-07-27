Массовое ДТП парализовало МКАД

Шесть машин столкнулись на внутренней части кольцевой автодороги в столице.
ДТП произошло около Липецкой улицы в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. На месте происшествия работают врачи и спасатели, передаёт РИА Новости.
По предварительным данным, пострадали три человека.
МКАД, внутренняя сторона в районе Липецкой улицы. Шесть легковых авто, движение сильно затруднено… Пострадали три человека, — говорится в сообщении экстренных служб.
Как писал NEWS.ru ранее, днём 26 июля на МКАД в районе Варшавского шоссе произошло столкновение трёх автомобилей.