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Стала известна причина смертельного ДТП с ребёнком в Туве 

News.ru и ещё 15 1 час назад
Названа причина смертельного ДТП с ребёнком в Туве
Фото: РИА Новости
Тувинские полицейские сообщили, что 36-летняя водитель минивэна, в котором находились трое взрослых и семеро детей в возрасте от 3 до 13 лет, превысила скорость и не справилась с управлением.
В результате аварии пятилетний ребёнок скончался. Госпитализированы в состоянии средней тяжести один взрослый и четверо детей.
Всего в аварии пострадали девять человек.
По уточнённым данным, которые приводит ТАСС, все они являются российскими гражданами, хотя ранее сообщалось, что пострадали граждане Киргизии.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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