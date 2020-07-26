Топ аварий по вине мотоциклистов 

Эксперты издания «Автовзгляд» перечислили несколько типичных автоаварий, совершенных из-за ретивого нрава мотоциклистов. Примечательно, что официально вина в ДТП в этих случаях всегда возлагается на водителя автомобиля, уверяют журналисты.

В первую очередь речь идет о движении байкера в так называемом «междурядье». Мотоциклисты, по мнению аналитиков, при этом считают, что не нарушают правил дорожного движения: мол, главное не пересекать разметку. При этом наездники на «железных конях» настаивают, чтобы водители авто двигались исключительно по прямой, не допуская смещения в пределах полосы, поскольку даже незначительный маневр может привести к столкновению с байком. Если инцидент все-таки происходит виновным назначают автомобилиста, хотя, по словам журналистов, мотоциклиста «никто в „щель“ между машинами лезть не заставлял».

Похожая ситуация может произойти в пробке: когда мотоциклист, не желая стоять в заторе, давит на газ в междурядье, а ему наперерез появляется вздумавший перестроиться автомобиль. Не успел затормозить — авария неизбежна. При разборе будет считаться, что ДТП спровоцировал автомобилист, хотя он может даже не успел заметить мотоциклиста. Байкеры в большинстве случаев развивают приличную скорость даже в пробке.

Несоблюдение требований скоростного режима — еще одна распространенная причина аварий с участием мотоциклистов. Например, байкер объезжает затор по встречной полосе. Разумеется, делает он это на огромной скорости. Любой пожелавший в этот момент развернуться автолюбитель автоматически станет причиной гибели байкера или его инвалидности.