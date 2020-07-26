В Ингушетии при ДТП погибли два человека 

Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС

"В 15.40 мск в воскресенье поступила информация, что на автодороге регионального значения Малгобек-Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение двух автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП два человека погибли, еще шесть, в том числе один ребенок, госпитализированы. По факту аварии проводится расследование.