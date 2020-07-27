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Автомобиль въехал в толпу и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Берлине 26 июля автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали 7 человек. Трое из них находятся сейчас в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли около 60 сотрудников пожарной службы и спасательные вертолеты. Именно пожарное ведомство первое опубликовало новость о ДТП у себя в социальных сетях.
В полиции Берлина заявили, что на данный момент ведется проверка всех обстоятельств произошедшего. Версия теракта и попытки убийства на почве расовой, политической или национальной ненависти не нашла подтверждения. По непроверенным данным водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.
ДТП , Видео
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