Автомобиль въехал в толпу и попал на видео 

В Берлине 26 июля автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали 7 человек. Трое из них находятся сейчас в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли около 60 сотрудников пожарной службы и спасательные вертолеты. Именно пожарное ведомство первое опубликовало новость о ДТП у себя в социальных сетях.

В полиции Берлина заявили, что на данный момент ведется проверка всех обстоятельств произошедшего. Версия теракта и попытки убийства на почве расовой, политической или национальной ненависти не нашла подтверждения. По непроверенным данным водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.