Названа причина смертельного ДТП в Башкирии

Причиной ДТП в Башкирии, где в результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли два человека, стало смещение прицепа грузовика на встречную полосу, сообщает региональная прокуратура.
Ранее башкирская полиция сообщила, что в Салаватском районе столкнулись микроавтобус и фура. В результате аварии погибли два человека, шесть пострадали. Прокуратура республики начала проверку по факту ДТП.
"Большегруз при спуске с горы допустил смещение полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Двое пассажиров погибли, шестеро получили различные травмы", — сообщает прокуратура Башкирии.
По данным ведомства, среди пострадавших есть 8-летний ребёнок.
"В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан и грузов, дать оценку соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", — говорится в сообщении надзорного ведомства.