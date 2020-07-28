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Прокуратура назвала причину смертельного ДТП в Башкирии 

РИА Новости и ещё 13 2 часа назад
Названа причина смертельного ДТП в Башкирии
Фото: РИА Новости
Причиной ДТП в Башкирии, где в результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли два человека, стало смещение прицепа грузовика на встречную полосу, сообщает региональная прокуратура.
Ранее башкирская полиция сообщила, что в Салаватском районе столкнулись микроавтобус и фура. В результате аварии погибли два человека, шесть пострадали. Прокуратура республики начала проверку по факту ДТП.

"Большегруз при спуске с горы допустил смещение полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Двое пассажиров погибли, шестеро получили различные травмы", — сообщает прокуратура Башкирии.

По данным ведомства, среди пострадавших есть 8-летний ребёнок.

"В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан и грузов, дать оценку соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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ДТП , Генпрокуратура РФ
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