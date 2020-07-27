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В утонувшем авто нашли пять трупов россиян 

Артём Кульша и ещё 29 1 час назад
Машину с пятью телами нашли в канале
Фото: РИА Новости
Пятеро жителей Волгограда были найдены мертвыми в автомобиле, который был найден в оросительном канале. Об этом сообщает «Волгоград Онлайн».
В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Волгоградской области сообщили изданию, что сегодня утром в оросительном канале неподалеку от садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Степное-2» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был найден «Рено Логан» (Renault Logan). В салоне автомобиля были обнаружены тела трех женщин и двух мужчин.
В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы работают на месте происшествия, в том числе устанавливают личности погибших.
Согласно предварительной версии событий, женщины и мужчины погибли в результате дорожно-транспортного происшествия — водитель «Рено» не справился с управлением и машина опрокинулась в канал.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автобуса с остановкой общественного транспорта на Ставропольской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы.
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ДТП , Renault Logan , Renault , МВД
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