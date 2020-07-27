Машину с пятью телами нашли в канале

Пятеро жителей Волгограда были найдены мертвыми в автомобиле, который был найден в оросительном канале. Об этом сообщает «Волгоград Онлайн».

В пресс-службе управления Министерства внутренних дел ( МВД ) России по Волгоградской области сообщили изданию, что сегодня утром в оросительном канале неподалеку от садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Степное-2» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был найден « Рено Логан» ( Renault Logan ). В салоне автомобиля были обнаружены тела трех женщин и двух мужчин.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы работают на месте происшествия, в том числе устанавливают личности погибших.

Согласно предварительной версии событий, женщины и мужчины погибли в результате дорожно-транспортного происшествия — водитель «Рено» не справился с управлением и машина опрокинулась в канал.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автобуса с остановкой общественного транспорта на Ставропольской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы.