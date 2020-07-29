Протаранил в лоб: трое детей погибли в ДТП с полицейским

Столичный правоохранитель выехал на встречную полосу, где врезался в скутер, на котором ехали трое школьников, сообщает РИА Новости. В отношении полицейского завели уголовное дело.

Трагедия произошла на 135-м километре трассы Р-104 в Калязинском районе Тверской области. Сотрудник полиции, работающий в столичной подземке, за рулем своего автомобиля Opel , обгоняя попутное авто, выехал на "встречку", где не смог уйти от столкновения со скутером. В результате травмы не совместимые с жизнью получили трое подростков: один 2005 года рождения, два других — 2006-го.

Отмечается, что первичное медосвидетельствование не выявило алкоголя в организме виновника аварии. Анализы правоохранителя направлены на дополнительное химико-токсикологическое исследование. На полицейского завели уголовное дело о «нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек». Если суд впоследствии признает его виновным, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.