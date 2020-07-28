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СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
В Волгограде возбудили дело после ДТП с 8 погибшими
Фото: РИА Новости
При ДТП около садоводческого общества «Степное-2» Среднеахтубинского района погибли водитель — гражданин Таджикистана — 1992 года рождения и семь пассажиров машины, передает сайт kp.ru.
Водитель находился в России нелегально. Среди пассажиров — две русских девушки и пятеро цыган. Трое из них дети — 10,11 и 17 лет. По предварительным данным правоохранительных органов, трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
Неделей ранее женщина погибла в результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке столицы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Дептранса Москвы.

«Водитель автобуса не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются», — заявил руководитель департамента Максим Ликсутов.

ДТП произошло на улице Ставропольская в Люблино, пострадали в результате аварии три человека.
Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, остановка получила существенные повреждения. Было разбито боковое стекло и снесена конструкция рекламного щита. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.
За неделю до этого в Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали. В конце мая на востоке столицы с рельсов сошел трамвай. Пострадавших в результате ДТП не было. Для перевозки пассажиров задействовали три компенсационных автобуса.
Большое внимание СМИ привлекло происшествие на станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году, когда пассажирский автобус въехал в подземный переход. Жертвами аварии, случившейся почти два года назад, стали четыре человека, еще 11 получили травмы.
Как установили специалисты, привлеченные следствием, в момент движения автобус находился «в работоспособном техническом состоянии», однако водитель Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и машиной, из-за чего своевременно не остановил автобус. Таким образом он проигнорировал свои обязанности и проявил «преступную небрежность», отмечали следователи.
В середине нынешнего месяца МВД РФ попросило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году. Соответствующее предложение полиция выдвинула на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, передает со ссылкой на два источника газета «Ведомости».
МВД просит «ослабить» показатель до 8,4 смертей на 100 тыс. населения — установленный в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» норматив в министерстве считают невыполнимым.
В Минтрансе изданию заявили, что обсуждаются различные изменения в нацпроекте. При этом МВД предложило увеличить показатель до того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о возможном продлении сроков нацпроектов до 2030 года.
В 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях в России погибли почти 17 тыс. человек — это 11,6 смертей на 100 тыс. населения. Согласно майским указам 2018 года, к 2030 году предполагалось «стремиться к достижению нулевой смертности» на дорогах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что показатель смертности на дорогах в стране является трагическим.

«Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.
В начале июля глава ГИБДД России Михаил Черников предположил, что через четыре года на платных российских трассах будет нулевая смертность из-за ДТП. По его словам, в России создают безопасные платные дороги. Кроме того, на них «самая низкая аварийность и смертность».
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ДТП , Максим Ликсутов , Марат Хуснуллин , Михаил Мишустин , Михаил Черников , Владимир Путин , Минтранс РФ , Правительство РФ , ГИБДД , МВД , Ведомости
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