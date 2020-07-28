«Бесполезная процедура»: что не так с техосмотром в РФ 

В Российской Федерации обязательный техосмотр введен, якобы согласно требованиям Венской конвенции, для того чтобы обезопасить дорожное движение в целом.

Однако, как утверждает активист общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов , про техосмотр в этой самой конвенции сказано, что он должен быть опциональным.

Кроме всего прочего, даже после внедрения жестких требований в России никуда не делась коррупционная составляющая в данной сфере деятельности. Только теперь за "липовый" техосмотр берут деньги сертифицированные СТО.

Так или иначе, но глобально на количество ДТП поголовное прохождение ТО не отразилось никоим образом. Поэтому в Российской Федерации данное мероприятие является, по мнению Шкуматова, "бесполезной процедурой".

Безусловно, контроль состояния ТС важен. Но с таким подходом, как у нас, это только усугубляет ситуацию. Все потому, что на фоне ужесточения правил, растет только ценник на "техосмотр" без предоставления автомобиля.