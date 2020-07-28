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«Бесполезная процедура»: что не так с техосмотром в РФ 

Car.ru 3 часа назад
«Бесполезная процедура»: что не так с техосмотром в РФ
Фото: Car.ru
В Российской Федерации обязательный техосмотр введен, якобы согласно требованиям Венской конвенции, для того чтобы обезопасить дорожное движение в целом.
Однако, как утверждает активист общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, про техосмотр в этой самой конвенции сказано, что он должен быть опциональным.
Кроме всего прочего, даже после внедрения жестких требований в России никуда не делась коррупционная составляющая в данной сфере деятельности. Только теперь за "липовый" техосмотр берут деньги сертифицированные СТО.
Так или иначе, но глобально на количество ДТП поголовное прохождение ТО не отразилось никоим образом. Поэтому в Российской Федерации данное мероприятие является, по мнению Шкуматова, "бесполезной процедурой".
Безусловно, контроль состояния ТС важен. Но с таким подходом, как у нас, это только усугубляет ситуацию. Все потому, что на фоне ужесточения правил, растет только ценник на "техосмотр" без предоставления автомобиля.
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Комментарии 1
ДТП , Петр Шкуматов
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