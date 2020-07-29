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На месте столкновения поездов в Петербурге работают более 140 человек 

RT на русском и ещё 56 3 часа назад
Два поезда столкнулись в Петербурге
Фото: РИА Новости
В работах по устранению последствий столкновения двух грузовых поездов на станции Купчинская в Санкт-Петербурге задействованы более 140 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

«На станции Купчинская Октябрьской железной дороги продолжаются работы по восстановлению путевой инфраструктуры и контактной сети, повреждённых в результате схода подвижного состава», — заявили в пресс-службе.

Всего задействовано более 140 человек, работает специализированная техника, в том числе краны восстановительных поездов.
Ранее в МЧС сообщили, что после столкновения двух грузовых составов в Петербурге три локомотива и порожний вагон сошли с рельсов. Машинист одного из составов был госпитализирован.
СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС
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