Два поезда столкнулись в Петербурге

В работах по устранению последствий столкновения двух грузовых поездов на станции Купчинская в Санкт-Петербурге задействованы более 140 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

«На станции Купчинская Октябрьской железной дороги продолжаются работы по восстановлению путевой инфраструктуры и контактной сети, повреждённых в результате схода подвижного состава», — заявили в пресс-службе.

Всего задействовано более 140 человек, работает специализированная техника, в том числе краны восстановительных поездов.

Ранее в МЧС сообщили, что после столкновения двух грузовых составов в Петербурге три локомотива и порожний вагон сошли с рельсов. Машинист одного из составов был госпитализирован.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».