На МКАД перевернулся мусоровоз

Все новости на карте

Мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем на МКАД. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

"На 95-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового мусоровоза и легковой автомашины. При столкновении мусоровоз опрокинулся на бок", — сообщил собеседник информагентства из экстренных служб.

На данный момент движение транспорта ограничено на двух полосах из пяти. Информация о пострадавших уточняется.

Днем во вторник, 28 июля, несколько транспортных средств столкнулись на участке Боровского шоссе. Для ликвидации последствий аварии также потребовалось перекрыть две полосы дороги.

В результате этой аварии произошел разлив топлива. Кроме того, в столкновении пострадал один человек.