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Мусоровоз опрокинулся на МКАД в результате аварии 

Москва24 и ещё 4 3 часа назад
На МКАД перевернулся мусоровоз
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем на МКАД. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

"На 95-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового мусоровоза и легковой автомашины. При столкновении мусоровоз опрокинулся на бок", — сообщил собеседник информагентства из экстренных служб.

На данный момент движение транспорта ограничено на двух полосах из пяти. Информация о пострадавших уточняется.
Днем во вторник, 28 июля, несколько транспортных средств столкнулись на участке Боровского шоссе. Для ликвидации последствий аварии также потребовалось перекрыть две полосы дороги.
В результате этой аварии произошел разлив топлива. Кроме того, в столкновении пострадал один человек.
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ДТП , РИА Новости
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