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«Я не актер»: Ефремов сделал странное заявление в суде 

Мария Иванова и ещё 36 2 часа назад
Актер Михаил Ефремов на заседании суда по делу о смертельном ДТП назвался индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.
Адвокат рассказал, что Ефремов в суде был спокоен, находился в «нормальном состоянии».

«Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель», — отметил Добровинский.

Как писал «Рамблер», смертельная авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Однако позже адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП.
В среду, 29 июля, в Пресненском суде должно было пройти предварительное слушание по делу, но его перенесли на 30 июля из-за неявки адвокатов Ефремова.
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ДТП , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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