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На московском шоссе сгорел лимузин 

Мослента 3 часа назад
На московском шоссе сгорел лимузин
Фото: группа «Подслушано Химки ™» во «ВКонтакте»
Лимузин сгорел на Машкинском шоссе на северо-западе Москвы 28 июля. Вокруг горящего белого автомобиля бегали нарядно одетые люди, сообщила «Москва 24». Точная причина возгорания неизвестна. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.
Лимузин сгорел на Машкинском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
Как сообщает «Москва 24», вокруг горящего белого автомобиля бегали нарядно одетые люди. Точная причина возгорания неизвестна. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.
В 2017 году в автосервисе на Кутузовском проезде на западе Москвы сгорели четыре автомобиля. Из опасной зоны были эвакуированы десять человек, к тушению привлекался пожарный катер. Погибших и пострадавших не было.
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