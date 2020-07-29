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В Москве произошло смертельное ДТП автобуса с «Газелью» 

Артём Кульша 2 часа назад
Один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля «Газель» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что сегодня на пересечении Рязанского проспекта с Ташкентской улицей на юго-востоке города столкнулись «Газель» и автобус, следовавший по маршруту №209.
В результате дорожно-транспортного происшествия один человек, примерно 30-35-летняя пассажирка автобуса, погиб, семеро пострадали — трое из них ехали в «Газели», четверо — в автобусе.
В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили, что, согласно предварительной информации, авария произошла по той причине, что водитель «Газели», возможно находившийся в состоянии опьянения, превысил скорость и проехал красный сигнал светофора.
Там добавили, что из-за ДТП было ограничено до одного ряда в сторону центра движение по Рязанскому проспекту и осложнено движение по Ташкентской улице в сторону Рязанского проспекта.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автобуса с остановкой общественного транспорта на Ставропольской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы.
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ДТП , Видео
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