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Ефремов отказывается давать показания 

ИА Regnum и ещё 34 3 часа назад
Актер Михаил Ефремов, который проходит фигурантом по уголовному делу о смертельной аварии, не стал давать показания во время следствия. Об этом сообщила адвокат Татьяна Головкина, представляющая интересы потерпевшего — сына погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Виталия Захарова.

«Он не признал вину и взял 51-ю статью Конституции. Он имел право это сделать, — приводит BFM.ru слова правозащитницы. — Он мог воспользоваться предоставленным ему законом правом давать показания или не давать».

Возможно, актёр сделает это в ходе судебного заседания.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 июля, в Пресненском суде состоится первое слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Заседание перенесено не будет, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Сам обвиняемый в смертельной аварии Михаил Ефремов уже отправился в суд. Он спустился из своего дома и сел в машину полиции. На вопросы журналистов артист отвечать отказался.
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Комментарии 8
ДТП , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Business FM
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