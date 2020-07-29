Актер Михаил Ефремов , который проходит фигурантом по уголовному делу о смертельной аварии, не стал давать показания во время следствия. Об этом сообщила адвокат Татьяна Головкина, представляющая интересы потерпевшего — сына погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Виталия Захарова.

«Он не признал вину и взял 51-ю статью Конституции. Он имел право это сделать, — приводит BFM.ru слова правозащитницы. — Он мог воспользоваться предоставленным ему законом правом давать показания или не давать».

Возможно, актёр сделает это в ходе судебного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 июля, в Пресненском суде состоится первое слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Заседание перенесено не будет, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский

Сам обвиняемый в смертельной аварии Михаил Ефремов уже отправился в суд. Он спустился из своего дома и сел в машину полиции. На вопросы журналистов артист отвечать отказался.