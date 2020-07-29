Актер Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд на первое заседание по делу о смертельной автомобильной аварии, унесшей жизнь человека.

На выходе из собственной квартиры популярного артиста встретила толпа журналистов, сообщает Telegram-канал Life Shot. Представители СМИ поинтересовались у актера, почему он сначала публично признал свою вину, записав видеообращение к родственникам погибшего водителя, а затем отказался от своих слов. Также журналисты спросили, какую роль в ситуации сыграл адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

На всем пути от квартиры до автомобиля артист не проронил ни слова. Известно, что к настоящему моменту его уже привезли в Пресненский районный суд, где дело о смертельном ДТП будет рассматриваться в закрытом режиме.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada , водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.

Медосвидетельствование показало, что на момент ДТП Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также в его крови были обнаружены следы запрещенных веществ.