Жена Захарова дала совет Ефремову

Гражданская жена водителя Сергея Захарова , который погиб в устроенной актером Михаилом Ефремовым аварии, Ирина Стерхова хотела бы посмотреть артисту в глаза и посоветовать ему поменьше пить. Видео с ней опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах женщина также прокомментировала отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП.

«Немужской поступок», — подчеркнула она.

Пресненский суд Москвы отложил на 30 июля слушания по делу Ефремова из-за неявки его адвоката.

Ранее 29 июля стало известно, что актер изменил позицию и теперь вместо признания вины ее отрицает. Адвокат потерпевших также заявил, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию семье Захарова, погибшего в результате столкновения с внедорожником актера.