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Жена погибшего в ДТП водителя посоветовала Ефремову меньше пить

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
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Гражданская жена водителя Сергея Захарова, который погиб в устроенной актером Михаилом Ефремовым аварии, Ирина Стерхова хотела бы посмотреть артисту в глаза и посоветовать ему поменьше пить. Видео с ней опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Жена Захарова дала совет Ефремову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На кадрах женщина также прокомментировала отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП.
«Немужской поступок», — подчеркнула она.
Пресненский суд Москвы отложил на 30 июля слушания по делу Ефремова из-за неявки его адвоката.
Ранее 29 июля стало известно, что актер изменил позицию и теперь вместо признания вины ее отрицает. Адвокат потерпевших также заявил, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию семье Захарова, погибшего в результате столкновения с внедорожником актера.
Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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ДТП,Сергей Захаров,Михаил Ефремов
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