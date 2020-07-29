В Хабаровске сын миллиардера въехал в протестующих

В Хабаровске на пять суток арестован водитель автомобиля Mercedes, который попытался въехать в толпу протестующих. При этом мужчина заявил, что не мог объехать толпу, но даже если бы такая возможность была, он всё равно не стал бы этого делать.

Решение об административном наказании принял центральный районный суд региональной столицы. Поводом для ареста стала нецензурная брань в общественном месте.

По данным DVHAB.ru, инцидент произошёл 27 июля на центральной улице Муравьёва-Амурского недалеко от пересечения с улицей Фрунзе. Когда люди двигались по проезжей части, три автомобиля попытались въехать в толпу. Обошлось без пострадавших и жертв, однако между автовладельцами и митингующими завязался конфликт.

Главным фигурантом скандала оказался Денис Неклюдов — по некоторым данным, это сын скончавшегося два года назад миллиардера Игоря Неклюдова.

Они [протестующие] не имеют права перекрывать дороги центральные. Там 10% хабаровчан, а остальные — это те, кому выгодны протесты. Я хабаровчан знаю — они скромные люди, — заявил о произошедшем Неклюдов.

Позднее он объяснил, что возвращался домой с поминок к себе домой на улице Калинина. В связи с этим, по его словам, он и был в эмоциональном напряжении. В итоге Mercedes всё-таки проехал, а протестующие пошли дальше по маршруту. Однако некоторые предположили, что машина специально ехала на колонну.

Неклюдов утверждает, что участники акции принципиально никого не пропускали, даже машину скорой помощи. При этом его возмутили лозунги против президента Владимира Путина . Мужчина назвал это провокацией и заявил, что в Хабаровске уважают и Путина, и Москву, а протестующие не имеют права говорить от имени всего города.

В суд он приехал на том же автомобиле, так как не ожидал ареста, рассчитывая получить лишь штраф. Однако более жёсткого наказания потребовали участники протестных акций, возмущённые арестом на восемь суток Ростислава Буряка — владельца фудтрака с агитплакатами, который в народе прозвали «Фургаломобилем». Автомобиль сопровождал колонны протестующих, а во время шествий и пикетов через динамики машины транслировались лозунги и песни в поддержку арестованного экс-губернатора Сергее Фургале.

Главу региона задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР , возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» . Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва . До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.