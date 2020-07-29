«Я предупреждал»: почему адвокат Ефремова не пришел в суд

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не присутствовал на заседании, поскольку находился в командировке в Новосибирской области. Об этом он рассказал «Газете.Ru». В среду, 29 июля, в Пресненском суде должно было пройти предварительное слушание по делу о смертельном ДТП, но его перенесли из-за неявки адвоката подсудимого. Сам Ефремов, по словам представителя потерпевших, вину не признал.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, что не явился на заседание по делу о смертельном ДТП из-за того, что был в командировке в Новосибирской области.

«Я был в Новосибирской области. Я предупреждал суд об отъезде, ходатайствовал. Заранее было все заявлено, само собой», — сказал Пашаев «Газете.Ru».

Пашаев также поддержал идею об обязательном внедрении алкозамков на автомобилях. Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минпромторг планирует до конца 2020 года разработать концепцию повсеместного внедрения таких устройств, которые блокировали бы зажигание транспорта, если в дыхании водителя выявлено спиртное.

«Полностью поддерживаю, двумя руками за. Я считаю, что это очень хорошо», — прокомментировал новость Пашаев.

При этом адвокат не считает вероятное удорожание автомобилей из-за установки устройств поводом для критики инициативы.

«Наверное, человеческая жизнь дороже, чем автомобиль», — добавил представитель Ефремова.

В среду, 29 июля, в Пресненском суде столицы должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, но оно было перенесено на день из-за неявки адвоката подсудимого.

Прибывший в суд адвокат потерпевших по делу Александр Добровинский рассказал журналистам, что Ефремов вину не признал, передает Telegram-канал «Раньше всех».

«Не только по словам [Ефремова], это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался», — поделился Добровинский.

Вечером 8 июня Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 56-летний актер за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee на высокой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Lada . Водитель автофургона Сергей Захаров скончался от полученных травм.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сначала Ефремов признал вину. Он записал видеообращение, в котором выразил соболезнования родным погибшего курьера Сергея Захарова и пообещал помочь «всеми средствами, если примут». Актер назвал непростительным вождение в нетрезвом виде, а также подчеркнул, что не станет прибегать к помощи влиятельных знакомых в ходе следствия.

Однако уже 9 июля адвокат актера Пашаев заявил, что Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП в Москве по его просьбе. Во время стрима на RT защитник рассказал, что уже удалось собрать достаточно доказательств невиновности артиста. Он также пообещал, что на суде всех присутствующих будет ожидать «сенсация».