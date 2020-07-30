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Мужчина расстрелял ребёнка, забравшегося на его джип 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Мужчина расстрелял ребёнка, забравшегося на его джип
Фото: News.ru
Мужчина ранил девятилетнего ребёнка, забравшегося на запасное колесо его джипа в Приаргунске в Забайкалье. Мальчик с проникающим пулевым ранением госпитализирован в больницу.
Происшествие случилось 27 июля, 59-летний хозяин авто увидел, что рядом с его машиной балуется ребёнок. Он сделал мальчику замечание, а потом выстрелил в него из пневматической винтовки, сообщает краевое СУ СКР.
На мужчину заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Он был задержан на 48 часов, у него изъяли винтовку. Назначены все необходимые судебные экспертизы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Максим Аверин выстрелом ранил в голову своего коллегу по творческому цеху Сергея Жигунова. Об этом пострадавший рассказал в Instagram.
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ДТП , Бортжурнал , Сергей Жигунов , Максим Аверин , СКР
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