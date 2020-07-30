Мужчина расстрелял ребёнка, забравшегося на его джип 

Мужчина ранил девятилетнего ребёнка, забравшегося на запасное колесо его джипа в Приаргунске в Забайкалье. Мальчик с проникающим пулевым ранением госпитализирован в больницу.

Происшествие случилось 27 июля, 59-летний хозяин авто увидел, что рядом с его машиной балуется ребёнок. Он сделал мальчику замечание, а потом выстрелил в него из пневматической винтовки, сообщает краевое СУ СКР

На мужчину заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Он был задержан на 48 часов, у него изъяли винтовку. Назначены все необходимые судебные экспертизы.