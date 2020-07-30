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Водитель сбил гаишников на Камчатке, желая сбежать от наказания 

News.ru 5 часов назад
Россиянин сбил гаишников, чтобы избежать наказания
Фото: РИА Новости
Водитель специально сбил гаишников, не желая ехать с ними на освидетельствование в селе Мильково на Камчатке. Мужчина в возрасте 30 лет находился в состоянии наркотического опьянения.
Происшествие случилось в минувшие выходные, но уголовное дело на хулигана завели только сейчас. Мужчина ехал ночью за рулём иномарки Nissan Sunny и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Они попросили его поехать к медикам и в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.
Вместо этого водитель дал по газам, сбил двух полицейских и уехал с места происшествия. Теперь его обвиняют в насилии в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жильцы одного из домов кинули гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате один полицейский получил травмы из-за осколка.
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ДТП , Nissan , Nissan Sunny , СКР , ГИБДД , МВД
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