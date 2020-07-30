Джип спас мотоциклиста от наезда экскаватора 

ДТП, которое могло стать для обладателя мотоцикла роковым, произошло на юго-западе Индии.

Двигавшийся по шоссе на приличной скорости экскаватор, по непонятным пока причинам резко занесло вправо (как известно, в Индии принято левостороннее движение). Ковш экскаватора угрожающе устремился к расположившемуся на обочине мотоциклу.

Его хозяин заметил опасность слишком поздно и ничего предпринять при всем желании уже не мог. До трагедии оставались считанные секунды, когда на встречной полосе движения вдруг возник белый джип. Он-то и принял на себя основной удар.

После внедорожник развернуло, и он слегка задел мотоциклиста. К счастью, полученные им травмы оказались незначительными. Практически не пострадали и люди, находившиеся в джипе.

Меньше повезло водителю экскаватора. Его отправили в больницу с множеством увечий. Сейчас власти штата разбираются, что же именно стало причиной инцидента.