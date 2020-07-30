Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джип спас мотоциклиста от наезда экскаватора 

Car.ru 6 часов назад
Джип спас мотоциклиста от наезда экскаватора
Фото: Car.ru
ДТП, которое могло стать для обладателя мотоцикла роковым, произошло на юго-западе Индии.
Двигавшийся по шоссе на приличной скорости экскаватор, по непонятным пока причинам резко занесло вправо (как известно, в Индии принято левостороннее движение). Ковш экскаватора угрожающе устремился к расположившемуся на обочине мотоциклу.
Его хозяин заметил опасность слишком поздно и ничего предпринять при всем желании уже не мог. До трагедии оставались считанные секунды, когда на встречной полосе движения вдруг возник белый джип. Он-то и принял на себя основной удар.
После внедорожник развернуло, и он слегка задел мотоциклиста. К счастью, полученные им травмы оказались незначительными. Практически не пострадали и люди, находившиеся в джипе.
Меньше повезло водителю экскаватора. Его отправили в больницу с множеством увечий. Сейчас власти штата разбираются, что же именно стало причиной инцидента.
Видео дня. Во всех новых автомобилях могут появиться алкозамки
Car.ru: последние новости
Михаила Ефремова вывели из суда под крики толпы:В Москве начались слушания по громкому делу Михаила Ефремова вывели из суда под крики толпы:В Москве начались слушания по громкому делу “Бесполезная процедура”: Что не так с техосмотром в РФ “Бесполезная процедура”: Что не так с техосмотром в РФ Компания Bosch представила новый MEMS-датчик для навигации Компания Bosch представила новый MEMS-датчик для навигации
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему на платных трассах мало заправок
Почему на платных трассах мало заправок
Протаранил в лоб: трое детей погибли в ДТП с полицейским
Протаранил в лоб: трое детей погибли в ДТП с полицейским
В Хабаровске сын миллиардера въехал в протестующих
В Хабаровске сын миллиардера въехал в протестующих
«Сбили машиной и пинали ногами»: под Екатеринбургом избили отдыхавшую на…
«Сбили машиной и пинали ногами»: под Екатеринбургом избили отдыхавшую на…
Видео
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
00:09
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение