Россиянин сбил четверых детей на пешеходном переходе 

«По предварительной информации, 43-летняя мать и четверо ее малолетних детей, трое из которых были на велосипедах, а один в коляске, пересекали проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.