Россиянин сбил четверых детей на пешеходном переходе 

Водитель иномарки врезался в мать и четверых детей, которые вечером переходили дорогу в неположенном месте. Об этом в своем Instagram сообщает ГИБДД по городу Перми.
По данным ведомства, ДТП произошло в 22.05 29 июля в районе дома № 1 в Кукуштанском переулке. 26-летний водитель Ford Focus сбил семью, переходящую дорогу.
«По предварительной информации, 43-летняя мать и четверо ее малолетних детей, трое из которых были на велосипедах, а один в коляске, пересекали проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.
В ГИБДД пояснили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», а мать детей привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию.
По сообщениям очевидцев, в этом месте многие переходят дорогу, поскольку тротуар фактически кончается, а идти в темноте по разбитой тропинке опасно. Девочка, пострадавшая в результате ДТП, находится в реанимации в состоянии комы, пишут «Вести».
Как сообщал «Рамблер», ранее в Калязинском районе Тверской области сотрудник полиции выехал на встречную полосу, где врезался в скутер, на котором ехали трое школьников. Дети погибли.