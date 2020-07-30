Издание «Свободная пресса» обратило внимание на версии, возникшие вокруг дела о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова

Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».

Однако позже адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Это подтвердил и адвокат потерпевших Александр Добровинский

«Это есть в материалах дела. Сначала признавал [вину — прим.ред], а потом отказался», — заявил защитник.

«Свободная пресса» отметила, что в деле пытаются разобраться и интернет-пользователи.

«Предоставьте видео с камер наблюдения, коих великое множество там, где произошло ДТП! Много вопросов вызывает то количество бравых парней спортивного телосложения, которые до момента столкновения за считанные секунды бегут к фургону, чтобы его перевернуть, что делать запрещено до приезда МЧС и скорой. Какую вину он должен признать? То, что он увидел по телевизору, по новостям, или то, что его в неадекватном состоянии подвели к машине разбитой и сказали, что это, мол, ты?», — написала Nadja P (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Пользовательница «Рамблера» Свыня Шароваровна предположила, что в деле может внезапно возникнуть охранник заведения, которое Ефремов посетил перед поездкой.

«Ефремова пьяного вез охранник забегаловки, где Ефремов обпился-обкурился. Сразу после аварии охранник испугался и убежал, оставив очухавшегося от столкновения Ефремова одного. Поэтому и заявил Ефремов, что не помнит, как произошло столкновение — он ведь в тот момент был в отключке. Ну а у охранника совесть (за некоторую сумму) заговорила, стыдно стало, что великого, совершенно ни в чем неповинного человека подставил, поэтому совестливый охранник и явился с повинной», — отметила она.

Многие пользователи отказались верить в версию о невиновности Ефремова.