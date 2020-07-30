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Дело Ефремова: кто был за рулем 

Мария Иванова 54 минуты назад
Издание «Свободная пресса» обратило внимание на версии, возникшие вокруг дела о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова.
Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Однако позже адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Это подтвердил и адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Это есть в материалах дела. Сначала признавал [вину — прим.ред], а потом отказался», — заявил защитник.

«Свободная пресса» отметила, что в деле пытаются разобраться и интернет-пользователи.

«Предоставьте видео с камер наблюдения, коих великое множество там, где произошло ДТП! Много вопросов вызывает то количество бравых парней спортивного телосложения, которые до момента столкновения за считанные секунды бегут к фургону, чтобы его перевернуть, что делать запрещено до приезда МЧС и скорой. Какую вину он должен признать? То, что он увидел по телевизору, по новостям, или то, что его в неадекватном состоянии подвели к машине разбитой и сказали, что это, мол, ты?», — написала Nadja P (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Пользовательница «Рамблера» Свыня Шароваровна предположила, что в деле может внезапно возникнуть охранник заведения, которое Ефремов посетил перед поездкой.

«Ефремова пьяного вез охранник забегаловки, где Ефремов обпился-обкурился. Сразу после аварии охранник испугался и убежал, оставив очухавшегося от столкновения Ефремова одного. Поэтому и заявил Ефремов, что не помнит, как произошло столкновение — он ведь в тот момент был в отключке. Ну а у охранника совесть (за некоторую сумму) заговорила, стыдно стало, что великого, совершенно ни в чем неповинного человека подставил, поэтому совестливый охранник и явился с повинной», — отметила она.

Многие пользователи отказались верить в версию о невиновности Ефремова.

«Позиция Ефремова сразу после аварии вызывала хоть какое-то уважение. Да, сел пьяный за руль, устроил аварию со смертельным исходом, но был в отчаянии и хотел помочь семье любым способом, хотел прощения людей, а сейчас имя свое уже в грязи извалял», — написала Просто Луиза.

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ДТП , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МЧС , интернет-издание "Свободная пресса"
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