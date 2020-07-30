«Это есть в материалах дела. Сначала признавал [вину — прим.ред], а потом отказался», — заявил защитник.
«Предоставьте видео с камер наблюдения, коих великое множество там, где произошло ДТП! Много вопросов вызывает то количество бравых парней спортивного телосложения, которые до момента столкновения за считанные секунды бегут к фургону, чтобы его перевернуть, что делать запрещено до приезда МЧС и скорой. Какую вину он должен признать? То, что он увидел по телевизору, по новостям, или то, что его в неадекватном состоянии подвели к машине разбитой и сказали, что это, мол, ты?», — написала Nadja P (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Ефремова пьяного вез охранник забегаловки, где Ефремов обпился-обкурился. Сразу после аварии охранник испугался и убежал, оставив очухавшегося от столкновения Ефремова одного. Поэтому и заявил Ефремов, что не помнит, как произошло столкновение — он ведь в тот момент был в отключке. Ну а у охранника совесть (за некоторую сумму) заговорила, стыдно стало, что великого, совершенно ни в чем неповинного человека подставил, поэтому совестливый охранник и явился с повинной», — отметила она.
«Позиция Ефремова сразу после аварии вызывала хоть какое-то уважение. Да, сел пьяный за руль, устроил аварию со смертельным исходом, но был в отчаянии и хотел помочь семье любым способом, хотел прощения людей, а сейчас имя свое уже в грязи извалял», — написала Просто Луиза.