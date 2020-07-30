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На МКАД в ДТП погиб человек 

Национальная Служба Новостей и ещё 9 3 часа назад
На МКАД в ДТП погиб человек
Фото: nsn.fm
ДТП произошло на московской кольцевой автодороге, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел на 20-м км МКАД по внешней стороне. Детали происшествия не приводятся.
На месте работает дорожно-патрульная служба.
Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли РФ до конца года разработает концепцию внедрения «алкозамков» для транспортных средств в массовое потребление и проработает вопрос о стимулировании их внедрения в серийные модели, сходящие с конвейера.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН положительно оценил такую инициативу. Он отметил, что алкозамки помогут снизить число пьяных ДТП.
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