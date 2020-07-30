На МКАД в ДТП погиб человек 

Все новости на карте

ДТП произошло на московской кольцевой автодороге, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент произошел на 20-м км МКАД по внешней стороне. Детали происшествия не приводятся.

На месте работает дорожно-патрульная служба.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли РФ до конца года разработает концепцию внедрения «алкозамков» для транспортных средств в массовое потребление и проработает вопрос о стимулировании их внедрения в серийные модели, сходящие с конвейера.