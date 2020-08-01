Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что легковушка врезалась в уборочную технику. Движение автотранспорта в районе ДТП затруднено. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.