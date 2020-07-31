Смертельная автомобильная авария, унесшая жизни 9 человек на трассе «Таврида» в Крыму, произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем, сообщает РИА Новости. К такому предварительному выводу пришли правоохранители, оценившие обстоятельства трагедии.

Как сообщал «Рамблер», инцидент произошёл около пяти утра около поселка Русаковка Белогорского района. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, перевозивший 17 пассажиров, врезался в припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом.

В результате 8 человек скончались на месте аварии, 10 человек, в том числе беременная девушка и двое детей, были госпитализированы с тяжелейшими травмами. Впоследствии в реанимации скончался еще один человек.

По предварительной версии правоохранителей, трагедия произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть людей.