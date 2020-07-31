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Трагедия в Крыму: 8 погибших 

Артём Кульша и ещё 2 2 часа назад
Восемь человек погибли и восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс».
Осведомленный собеседник рассказал агентству, что сегодня на автомобильной дороге Р260 «Таврида» рядом с городом Белогорском (находится, как сообщал «Рамблер», примерно в 40 километрах к востоку от Симферополя) микроавтобус «Мерседес Спринтер» (Mercedes Sprinter) столкнулся с грузовиком КАМАЗ.
В результате аварии восемь человек погибли, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы. В настоящее время число пострадавших уточняется.
Водитель микроавтобуса занимался частным извозом. Транспортное средство зарегистрировано в Краснодарском крае на частное лицо. Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса был трезв, но уснул за рулем, потому что не соблюдал режим труда и отдыха.
В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Крыму сообщили, что ДТП произошло в районе села Русаковка, грузовик ехал впереди микроавтобуса, в результате их столкновения погибли восемь человек, пострадали четыре человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
В управлении Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Крыму сообщили ТАСС, что авария произошла около 6:40, микроавтобус двигался из Белогорска в Симферополь, а столкнулся со стоящим грузовиком КАМАЗ с прицепом. На борту микроавтобуса было 15 человек, в том числе двое детей. Восемь из них, в том числе водитель, погибли. Дети не пострадали.
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ДТП , Видео , Mercedes-Benz , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС
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