Трагедия в Крыму: 8 погибших 

Восемь человек погибли и восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что сегодня на автомобильной дороге Р260 «Таврида» рядом с городом Белогорском (находится, как сообщал «Рамблер», примерно в 40 километрах к востоку от Симферополя) микроавтобус « Мерседес Спринтер» (Mercedes Sprinter) столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

В результате аварии восемь человек погибли, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы. В настоящее время число пострадавших уточняется.

Водитель микроавтобуса занимался частным извозом. Транспортное средство зарегистрировано в Краснодарском крае на частное лицо. Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса был трезв, но уснул за рулем, потому что не соблюдал режим труда и отдыха.

В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Крыму сообщили, что ДТП произошло в районе села Русаковка, грузовик ехал впереди микроавтобуса, в результате их столкновения погибли восемь человек, пострадали четыре человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.