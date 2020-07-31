Выросло число погибших в ДТП в Крыму

В автомобильной аварии на трассе «Таврида» в Крыму погибли девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения региона.

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла рано утром около 5 утра в районе поселка Рускаовка Белогорского района республики. Микроавтобус Mercedes Sprinter на большой скорости выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком КамАЗ с прицепом.

В результате восемь человек погибли, еще десять были госпитализированы в симферопольскую больницу. Всего в микроавтобусе ехали 18 человек.

Специалисты Минздрава заявили, что за жизнь одного из пострадавших медики активно боролись, но спасти его не смогли: пациент скончался в реанимационном отделении. В результате статистика погибших в ДТП увеличилась до 9 человек.

По данным медиков, в настоящее время из 9 пациентов, находящихся в больнице, состояние двоих оценивается как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести.

Известно, что правоохранители, оценив обстоятельства смертельной аварии, пришли к предварительному выводу, назвали причиной аварии тот факт, что водитель микроавтобуса заснул за рулем. Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.