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Трагедия в Крыму: Число жертв достигло 9 человек 

Павел Тиунов и ещё 21 26 минут назад
Выросло число погибших в ДТП в Крыму
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым
В автомобильной аварии на трассе «Таврида» в Крыму погибли девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения региона.
Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла рано утром около 5 утра в районе поселка Рускаовка Белогорского района республики. Микроавтобус Mercedes Sprinter на большой скорости выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком КамАЗ с прицепом.
В результате восемь человек погибли, еще десять были госпитализированы в симферопольскую больницу. Всего в микроавтобусе ехали 18 человек.
Специалисты Минздрава заявили, что за жизнь одного из пострадавших медики активно боролись, но спасти его не смогли: пациент скончался в реанимационном отделении. В результате статистика погибших в ДТП увеличилась до 9 человек.
По данным медиков, в настоящее время из 9 пациентов, находящихся в больнице, состояние двоих оценивается как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести.
Известно, что правоохранители, оценив обстоятельства смертельной аварии, пришли к предварительному выводу, назвали причиной аварии тот факт, что водитель микроавтобуса заснул за рулем. Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
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ДТП , Минздрав РФ , РИА Новости
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