Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Крыму 

News.ru 1 час назад
В Сети появились кадры страшного ДТП на крымской трассе «Таврида», в результате которого погибли восемь человек. Фотографии опубликованы на сайте главного управления МЧС по Крыму.
ГУ МЧС по Республике Крым
Автокастрофа произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». По официальным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter следовал из Краснодара. В какой-то момент он уснул за рулём, после чего и произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».
ГУ МЧС по Республике Крым
В результате аварии восемь человек погибли, ещё четыре, включая беременную женщину, были госпитализированы. В то же время по данным МЧС, в ДТП пострадали 18 человек.
ГУ МЧС по Республике Крым
По информации ведомства, всего в микроавтобусе было 15 человек. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предположительно, он занимался частным извозом, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Крыму Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Крыму Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до 9 Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до 9 Мужчина расстрелял ребёнка, забравшегося на его джип Мужчина расстрелял ребёнка, забравшегося на его джип
ДТП , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
Созданную для КГБ «Волгу» выставили на продажу
Созданную для КГБ «Волгу» выставили на продажу
«Взглянул на экран»: Мясников назвал «убийц» за рулем
«Взглянул на экран»: Мясников назвал «убийц» за рулем
Россиянин отобрал у таксиста машину и попал под поезд
Россиянин отобрал у таксиста машину и попал под поезд
Видео
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
00:09
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение