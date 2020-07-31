Туристы погибли в ДТП в Крыму

Трое из погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма направлялись на отдых. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

«Личность троих погибших установлена. Это туристы, которые ехали на отдых», — цитируют представителя ведомства РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария с участием микроавтобуса, в котором находились 18 человек, произошла на трассе «Таврида» 31 июля. В результате погибли девять человек, по уточнённым данным, девять пассажиров госпитализированы. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулём.