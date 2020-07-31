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Стало известно, куда ехали попавшие в смертельно ДТП на трассе «Таврида» в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Попавшие в смертельное ДТП в Крыму ехали на отдых
Фото: ТАСС
Пассажиры микроавтобуса, столкнувшегося в Крыму с грузовиком, предположительно, ехали на отдых, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.
В ведомстве сообщили, что попавшие в ДТП люди являются туристами, они ехали на отдых ТАСС.
Напомним, в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом с прицепом. В микроавтобусе было 15 человек.
Девять человек погибли, в том числе водитель газели. Водитель грузовика не пострадал. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года.
Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) откроют к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.
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Комментарии
ДТП , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz , ИТАР-ТАСС
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