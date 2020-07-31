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Объяснена причина отказа Ефремова признать вину в ДТП 

Павел Тиунов 1 час назад
Отказаться от признания вины в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова убедил его адвокат Эльман Пашаев, сообщают «Известия». Об этом сам юрист рассказал в интервью федеральному телеканалу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что отказ Ефремова от признания вины зафиксирован документально. Информация об этом содержится в материалах дела. Все попытки журналистов выяснить, почему артист кардинально изменил свою позицию, оставались безуспешными: актер во время коротких встреч с представителями СМИ упорно хранит молчание.
Адвокат артиста Эльман Пашаев, во время интервью журналистам телеканала «Россия-1» заявил, что именно он убедил Ефремова отказаться от своих слов. При этом он подчеркнул, что актер воспользовался своим законным правом: признавать и отказываться от вины в преступлении можно неограниченное количество раз.
Юрист добавил, что позиция Ефремова теперь не изменится до окончания судебного следствия по делу. Уже после этого относительно признания или непризнания вины будет принято окончательное решение.
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ДТП , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , газета "Известия"
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