Владелец барбершопов Top Gun попал в ДТП и напал на девушку 

Основатель сети барбершопов Top Gun Алексей Локонцев стал участником ДТП и попытался избить девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», приведя видеозапись инцидента.

Ford. По данным канала, столкнулись Range Rover

«Сергей Локонцев начал кидаться на девушку, чей Ford только что превратил в груду металлолома», — отмечает канал.

На приведенной видеозаписи Локонцев кричит на участников ДТП матом, а затем пытается достать девушку ногой, но его урезонивают люди в форме.

При этом в « сторис » в Instagram основатель сети барбершопов призвал покупать большие машины, так как некоторые водители «несутся по городу с такой скоростью, что даже красный сигнал светофора их не останавливает».

«В бок к нам заехал вот такой «петушок»», — заявил Локонцев, продемонстрировав свою машину и машину второго участника ДТП.

Как сообщал «Рамблер», сегодня около 5 утра в Крыму микроавтобус Mercedes Sprinter на большой скорости выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком КамАЗ с прицепом. В результате аварии погибли девять человек.