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Охлобыстин диагностировал у Ефремова синдром Раскольникова 

Lenta.ru 46 минут назад
Охлобыстин диагностировал у Ефремова синдром Раскольникова
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Артист Иван Охлобыстин оценил состояние своего коллеги Михаила Ефремова, который приходится крестным отцом его старшей дочери. Слова актера передает в пятницу, 31 июля, РЕН ТВ.

«Он в тюрьме хочет сидеть. Он насмотрелся пьесок. У него синдром Раскольникова. Он уверен, что его осудят. Он нас не слушает», — рассказал Охлобыстин.

Артист также вспомнил о том, что некое пророческое предзнаменование произошедших с его коллегой событий содержалось в пьесе, которую он написал для Ефремова: «Но все же есть какая-то мистика. Прям поразительно схожие моменты, которые в пьесе и в жизни произошли. Только иначе. Но по настроение, по объему страдания — такое же».
Он заметил, что по его мнению, после того, как Ефремов понесет наказание, ему нужно будет отдать долг обществу с помощью лучшего, что у того есть — режиссерского дара.
Ранее 31 июля адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский рассказал, что актер похрюкивал в суде во время слушания дела.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
ДТП , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , РЕН ТВ
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