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Женщина впала в кому после ДТП на юге Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 8 3 часа назад
Женщина впала в кому после ДТП на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Женщина, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия на Третьем транспортном кольце на юге Москвы, впала в состояние комы, рассказали в столичном Департаменте транспорта.
Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, при наезде автомобиля в районе дома 23 по 5-му Донскому проезду пострадала женщина 1983 года рождения. Ее отправили в больницу с предварительным диагнозом: черепно-мозговая травма, тупая травма груди, ушиб легких, передом нижней челюсти, перелом лицевого черепа.
Ранее сообщалось, что ребенок попал в больницу после аварии на Третьем транспортном кольце.
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