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В Миассе полицейский устроил смертельное ДТП с тремя погибшими 

Ura.Ru 3 часа назад
Российский полицейский устроил смертельное ДТП
Фото: ТАСС
Сотрудник МВД России по Миассу в ночь на 1 августа устроил смертельное ДТП на Тургоякском шоссе. Погибли три человека, включая самого полицейского, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В ночное время в результате наезда на железнодорожную опору моста погибли 2 пассажира: мужчина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения. Управлявший автомобилем молодой человек был сотрудником отдела МВД России по городу Миассу», — рассказали в пресс-службе челябинского ГУ МВД.

23-летний полицейский, который был за рулем разбившегося Hyundai, скончался в больнице. В день аварии у него был выходной. Еще одна его пассажирка 2002 года рождения получила травмы. Девушка попала в больницу. Местное МВД проводит служебную проверку. Причины и обстоятельства ЧП предстоит выяснить.
Российские специалисты МЧС 1 августа уточнили, как избежать ДТП. Спасатели назвали водителям несколько действенных способов, пишет агентство Nation news.
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ДТП , Hyundai , МЧС , МВД
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