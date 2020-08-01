Российский полицейский устроил смертельное ДТП

«В ночное время в результате наезда на железнодорожную опору моста погибли 2 пассажира: мужчина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения. Управлявший автомобилем молодой человек был сотрудником отдела МВД России по городу Миассу», — рассказали в пресс-службе челябинского ГУ МВД.