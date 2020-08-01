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Автомобиль въехал в толпу людей перед баром во Франции 

News.ru и ещё 11 2 часа назад
Автомобиль протаранил людей во Франции
Фото: EPA
Тринадцать граждан получили травмы из-за наезда автомобиля на толпу перед баром в коммуне Вензель на востоке Франции, передают местные власти 1 августа 2020 года.
Медики осмотрели 16 человек, у 12 из них диагностировали лёгкие повреждения, трое находятся в шоковом состоянии после ЧП. Ещё одна молодая девушка травмировала ноги, однако её жизни ничего не угрожает, — говорится на официальной странице префектуры департамента Саона и Луара в социальной сети Twitter.
По версии чиновников, инцидент произошёл в ночь с 31 июля на 1 августа после ссоры между несколькими посетителями бара. По предварительным данным, один из участников скандала сель за руль автомобиля и въехал в толпу людей. Его задержали приехавшие на место полицейские. 20-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта не уточняются.
По информации регионального издания Le Journal de Saône et Loire, возможный виновник ДТП собирался выйти из кафе и вместе с тремя знакомыми хотел уехать. Как только несколько граждан постучали по кузову его автомобиля, он резко отъехал назад и сбил стоявших рядом потерпевших, после чего покинул место инцидента, хотя очевидцы пытались помешать ему скрыться. Стражи порядка смогли остановить его в нескольких километрах от заведения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи задержали предпринимателя, который организовывал перевозки микроавтобусом, попавшим в ДТП с девятью жертвами в Крыму.
Сотрудники ГСУ СКР по Крыму и Севастополю уже получили доказательства нарушения правил безопасности задержанным лицом, отметили в ведомстве. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В данный момент предприниматель задержан в порядке, определённом статьёй 91 УПК РФ.
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